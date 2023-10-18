Перестановки на Украине: почему уволят Шмыгаля, кем станет Зеленская В Раде анонсировали отставку Шмыгаля и новую должность Елены Зеленской

Фото: kmu.gov.ua

Денис Шмыгаль

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о планируемых перестановках в правительстве Украины по указанию американских партнеров. Что об этом известно, кто придет к власти?

Кто придет в правительство Украины

Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в отставку, а на его место придет посол в США Оксана Маркарова.

«Шмыгаля снимут по указанию <...> американских партнеров, а назначат вместо него Маркарову, которая [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не подчиняется и не лояльна», — отметил депутат Рады.

Дубинский также рассказал о планах Владимира Зеленского на перестановки в партии «Слуга народа». Как считает парламентарий, в скором времени фракцию возглавит супруга президента Елена Зеленская.

«Зеленскому нужен во главе партии лояльный человек», — сообщил Дубинский.

По его мнению, у Владимира Зеленского после назначения Маркаровой на должность премьер-министра не останется подчиняющихся ему людей в правительстве. Как заметил Дубинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже больше общается с американскими партнерами, чем с президентом.

Депутат Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале заявил, что на пост премьера Украины претендует два человека.

«Вашингтон хочет понятного для них премьера. И здесь говорят о двух кандидатах: либо Оксана Маркарова, либо [заместитель главы правительства — министр инфраструктуры Украины] Александр Кубраков», — указал он.

Кого еще уволят из правительства Украины

Глава национально-культурной автономии «Украинцы России», политолог Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru предположил, что перемены в украинском правительстве не прекратятся после смены премьера страны и лидера партии «Слуга народа».

«Главная задача новой команды будет заключаться в полной лояльности к внешнему управлению. Фактически они должны быть абсолютными марионетками, даже без какой-то декоративной субъектности. <...> Будут убирать всех постепенно — и Ермака, и Шмыгаля, и Зеленского и менять их на более марионеточных», — сказал политолог.

Безпалько считает, что партия «Слуга народа», как и весь украинский парламент, не имеет политического значения, поскольку их главная задача «оказывать некие услуги Западу».

Фото: Стрингер/РИА Новости Андрей Ермак

Может ли Елена Зеленская стать президентом Украины

Богдан Безпалько назвал беспочвенными слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может уступить свою должность супруге. Политолог обратил внимание, что Елена Зеленская не смогла завоевать популярность в народе.

«У нее есть имидж первой леди, да. Но в народе к ней относятся негативно. А внешние управляющие вряд ли предложат на должность главы государства человека, который не популярен у населения», — объяснил Безпалько NEWS.ru.

При этом он отметил, что полностью исключать такой варианта нельзя, поскольку несколько лет назад никто не мог представить, что «пародист, делавший неприличные вещи, станет популярным президентом».

По мнению политолога, кресло главы Украины может достаться депутату Верховной рады Дмитрию Разумкову, который ранее не попадал в скандалы.

«Возьмут какого-нибудь Дмитрия Разумкова — человек не запятнанный, нигде не светится, нигде не появляется. Драгоценности на $1 млн в ювелирных магазинах в США не скупал И сделают из него популярного политика», — заключил Безпалько.

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