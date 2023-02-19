Перешли от слов к делу? Что решили в Мюнхене о военной поддержке ВСУ На Мюнхенской конференции по безопасности страны Запада сформировали единое мнение в отношении конфликта на Украине, по крайней мере на словах

Фото: Jinipix/XINHUA/Global Look Press

Артиллерийские боеприпасы

Главное на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) вовсе не официальные заявления, а кулуарные встречи и закрытые переговоры. И пока на публике участники практически единодушно осуждают российскую СВО и призывают не медля увеличить поставку боеприпасов Киеву, какие договоренности обсуждались за закрытыми дверями — остается секретом. Вполне вероятно, что следующее слово будет за Китаем, который намерен предложить свой мирный план урегулирования конфликта на Украине.

Цель мероприятия

Задача конференции в этом году - спустя почти год после начала СВО оценить сплоченность и политическую приверженность международному порядку, основанному на правилах, заявлено на сайте MSC.

Мюнхенская конференция по безопасности должна способствовать укреплению доверия и содействию мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в международном сообществе безопасности. Ежегодно на нее съезжаются более 450 высокопоставленных лиц из самых разных стран мира, усилиями которых во многом и выстраивается мировая политика. Ранее Россия каждый год принимала участие в этом мероприятии на уровне президента РФ Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако в этом году Москву на конференцию не пригласили.

Фото: securityconference.org Мюнхенская конференция по безопасности

Доклад конференции: пересмотреть мировой порядок

На конференции, состоявшейся, как обычно, в пятизвездочном отеле Bayerischer Hof (Байришер Хоф) в центре Мюнхена, обсуждались пять направлений:

Оборона

Глобальный порядок

Безопасность человека

Устойчивое развитие

Технологии.

В преддверии мероприятия был выпущен, как и в предыдущие годы, «Мюнхенский доклад по безопасности».

Чтобы либерально-демократические принципы возобладали над авторитаризмом, демократии должны пересмотреть свое видение международного порядка... Тот факт, что многие правительства Африки, Латинской Америки и Азии не были готовы выступить против российской агрессии, показывает, что могущественные автократы не одиноки в своем глубоком недовольстве существующим международным норм и институтов, и что просто защищать статус-кво недостаточно, — утверждают авторы доклада.

Также в отчете говорится об опасности Китая, поддерживающего Россию, о росте национализма в мире, о «новом энергетическом порядке», который «все больше отражает геополитические соображения, а не рыночную логику».

Автократический ревизионизм России и превращение экспорта ископаемых видов топлива в оружие сделал энергетическую зависимость от автократических великих держав одной из основных забот для западных либеральных демократий, — также говорится в докладе. — Теперь они должны убедиться, что попытки отучить себя от российской нефти и газа не приведут одновременно к еще большей зависимости от других автократий, включая Китай (в плане критически важного сырья) и Катар (в плане газа).

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен и Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности

Выступления участников

Камала Харрис: кто виноват?

Вице-президент США Камала Харрис, раньше занимавшая пост Генпрокурора штата Калифорния, выступила в Мюнхене с позиций юриста, обвинив Москву «в преступлениях против человечности».

Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальству, которое замешано в этих преступлениях, вы будете привлечены к ответственности, — заявила Харрис.

Риши Сунак: не позволить выиграть

Особенной жесткостью отличалось выступление премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Вот выдержки из его выступления в Мюнхене:

Мы поддерживаем Украину, чтобы защитить себя. Оружие, которое мы отправим, будет сдерживать Россию. Мы не должны позволить России выиграть войну в Украине.

Мы обучим украинских пилотов полетам на истребителях по стандартам НАТО, чтобы повысить их уровень в долгосрочной перспективе.

Мы должны изолировать Россию в международном сообществе.

Британия готова оказать всю необходимую поддержку своим союзникам, если те примут решение в ближайшее время передать Украине истребители.

Виновные в преступлениях в Украине должны предстать перед Международным уголовным судом. Россия также должна оплатить все расходы по восстановлению Украины.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Риши Сунак выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Эммануэль Макрон: это не закончится военным путем

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил что «желает России поражения» в СВО.

Я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем, — сказал лидер Франции.

По его словам, «ни одна из сторон не сможет полностью одержать победу». Но при этом Макрон отметил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России, и что он не хотел бы, чтобы боевые действия перекинулись на территорию России.

Вообще же, Франция и Германия выступили как сторонники умеренного курса в отличие от жестко настроенных Великобритании и США.

Ван И: Китай предложит мирный план России и Украине

Бывший глава МИД КНР, а ныне — глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил в Мюнхене, что Китай продолжит попытки стать посредником между Москвой и Киевом.

Было несколько раундов мирных переговоров, — напомнил Ван И. — И мы видели рамочный текст о мирном разрешении кризиса. Однако процесс был остановлен. Мы не знаем почему. Их не волнуют ни жизнь и смерть украинцев, ни ущерб Европе, у них могут быть стратегические цели больше, чем сама Украина.

Фото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И

Кого именно китайский дипломат имел в виду под «теми, кого не волнуют смерть украинцев», осталось до конца неясным, но, похоже, это был намек на США.

Также на полях конференции прошла встреча главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и Ван И. Как заявил Блинкен после встречи в интервью телеканалу NBC, он предупредил китайского коллегу «о серьезных последствиях» в случае начала поставок оружия России.

В свою очередь китайская сторона озвучила заявление Ван И, что Пекин никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в отношении российско-китайских отношений.

Боррель: боеприпасы прежде всего

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал как можно быстрее вооружать Украину. По его словам, Киев получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов, и Евросоюз должен в течение недели решить эту проблему.

Первое и самое срочное, что должна сделать Европа, — вооружить Украину, — отметил Боррель. — Как заявили вчера все европейские лидеры, Украина должна победить, но тогда давайте перейдем от слов к делу и ускорим нашу военную поддержку Украине. Потому что Украина находится в критической ситуации с точки зрения имеющихся боеприпасов... Меньше аплодируйте Зеленскому и больше поставляйте ему снарядов.

Также Боррель рассказал, что внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6–7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине. Что интересно, по его словам, «Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто институционализировать это решение».

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ильхам Алиев: оставить враждебность позади

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Мюнхене с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном для продвижения двусторонних мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

По словам Блинкена, за последние несколько месяцев достигнут значительный прогресс в направлении мирного соглашения. Госсекретарь подчеркнул необходимость свободного и открытого коммерческого и частного транзита через Лачинский коридор и призвал стороны открыть также другие транспортные маршруты. Об этом заявил по итогам переговоров официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

На панельной дискуссии в рамках MSC, посвященной мирному урегулированию на Южном Кавказе, лидеры Армении и Азербайджана снова напомнили друг другу о множестве разногласий. Однако закончилась дискуссия на оптимистичной ноте.

Думаю, что мирное соглашение могло бы стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьёзные, исторические разногласия, могут вместе перевернуть страницу, связанную с враждебностью, — сказал Алиев по итогам панели.

Фото: president.az Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе»

Согласно заявлениям Еревана, армянская сторона стремится к соглашениям, способным обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Что говорилось на закрытии конференции

Выступая на закрытии Мюнхенского мероприятия днем 19 февраля, ее нынешний председатель Кристоф Хойсген, бывший советник канцлера Германии Ангелы Меркель и посол ФРГ в США, отметил, что расходы на оборону как Европы в целом, так и Германии в частности, должны возрасти «для поддержки Украины, а так же для создания собственной обороны».

Наше единство в том, что мы не приемлем этого нарушения цивилизации. Что мы не приемлем того, что в XXI веке границы в Европе меняются силой, — заявил Хойсген.

Его предложение по обороне поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она по сути повторила предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложив объединить ресурсы ЕС для наращивания поставок боеприпасов на Украину.

Мы могли бы использовать аналогичный механизм, как мы использовали с вакцинами против коронавируса, — предположила Каллас. — Европейские страны объединяют средства, а затем централизованно размещают заказы на закупки у производителей.

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

История MSC

Мюнхенская конференция по безопасности действует с 1963 года. Изначально она была местом встречи немецких участников и НАТО, на которых обсуждались аспекты холодной войны. После окончания холодной войны состав участников постепенно стал расширяться, Мюнхен начали посещать представители стран Восточной Европы, а также Азии — Японии, Индии, Китая и других.

Участие России в конференции

Первый раз Москва приняла участие в MSC в 1999 году, тогда на ней выступил замминистра иностранных дел РФ Евгений Гусаров. Что интересно, суть его речи не очень сильно отличалась от нынешних нарративов России — дипломат критиковал расширение НАТО на восток и прием в Альянс Венгрии, Польши и Чехии, а также высказал недовольство по поводу международных военных операций без мандата ООН.

В 2001–2010 годах почти каждую конференцию возглавлял Сергей Иванов в разных рангах: секретаря Совбеза РФ, министра обороны РФ, вице-премьера. Он не приехал только один раз — в 2007 году, когда в Мюнхене выступил президент РФ Владимир Путин с его знаменитой Мюнхенской речью (см. Мюнхенская речь Путина).

С 2010 года российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, кроме 2016 года, тогда это место занял на тот момент глава правительства РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что политическая линия НАТО в отношении России остается недружественной и закрытой, и что «мы скатились по сути во времена новой холодной войны».

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 53-й Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2017 года

Последний раз Россия участвовала в MSC в 2020 году, до начала пандемии коронавируса. В 2021 году мероприятие прошло онлайн, а 18–20 февраля 2022-го — с соблюдением строгих мер безопасности из-за ковида, причем российская сторона не стала посещать мероприятие. В 2023 году Москву на MSC не пригласили.

Мюнхенская речь Путина

Эту речь, произнесенную президентом РФ в 2007 году, многие считают переломной в политике Москвы. Напомним, в ней Путин впервые обнародовал все те постулаты, которые затем стали только укрепляться в российской внешнеполитической риторике и используются до сих пор, достигнув своего рода вершин в заявлениях Дмитрия Медведева, публикуемых в его Telegram-канале.

В частности, в Мюнхенской речи было заявлено:

однополярная модель для нынешнего мира неприемлема;

США перешагнули национальные границы во всех сферах и навязывают свою систему остальным;

военная сила может использоваться только согласно Уставу ООН;

НАТО выдвигает свои силы к госграницам России, тогда как Москва, выполняя условия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, РФ приостановила свое участие в нем в 2015 году), никак не реагирует на это;

где соблюдение гарантий о нерасширении НАТО на Восток;

Россия — страна с более чем тысячелетней историей, она практически всегда проводила независимую международную политику и не собирается изменять этой традиции.

Фото: Дмитрий Астахов/ИТАР-ТАСС Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности

Мюнхенская речь Путина была многими на Западе названа «шокирующей». При этом большинство западных политиков не согласились, что заявления российского лидера являются началом новой холодной войны. Но многие, как, например, американский сенатор Линдси Грэхам и глава МИД Чехии Карел Шварценберг, отметили, что своим выступлением Россия сделала для объединения ЕС и США больше, чем они сами смогли бы за десять лет, а также — что в речи «было убедительно показано, почему НАТО должно расширяться».