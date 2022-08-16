«Перешел все границы»: в США раскритиковали Зеленского за призывы против РФ TAC: Зеленский перешел все границы, настраивая США против России

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского принудить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что термин, который имеет четкое определение, стал инструментом популизма в риторике киевских властей. Публицист указал на то, что требования Зеленского «перешли всяческие границы суверенного государства».

Зеленский пытается вынудить Вашингтон объявить Москву государством — спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной — спонсором терроризма, — написал Бэндоу.

Автор материала добавил, что в США злоупотребляют этим термином, например в отношении Кубы, Сирии и КНДР. По его словам, в случае присвоения такого статуса Москве это значительно усложнит процесс переговоров по Украине.

Шаги, которые принимают США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией на фоне происходящего на Украине, могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав, заявили ранее в посольстве РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты назвали странными обвинения в адрес Москвы в том, что её действия «не соответствуют статусу ответственной ядерной державы».

В дипмиссии РФ в Вашингтоне напомнили про бомбардировки мирного населения Хиросимы и Нагасаки. Дипломаты также напомнили про односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсации участия в Договоре по открытому небу.