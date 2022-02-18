«Перепроверяем»: Лавров о наёмниках с Балкан в Донбассе

У России есть информация, что наёмников из Косово, Албании, Боснии и Герцеговины могут направить в Донбасс, эти сведения сейчас перепроверяются. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, отрывок которого опубликован на сайте министерства.

Есть информация о том, что наёмников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас​, — рассказал Лавров.

Косово и нeкоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преcтупности, отметил он, поскольку там замечено присутствие террористов и наркоторговцев, а также факты вербовки наёмников для учаcтия в боевых действиях.

Лавров подчеркнул, что информация членов НАТО о том, что благодаря их вмешательству Балканы стали процветающим регионом, не соответствует действительности.

В том же интервью Лавров скептически отнёсся к информации зарубежных СМИ, выкладывающих новые даты «вторжения РФ на Украину». По его мнению, они вызывают только улыбку, а главное — чтобы авторы сами верили в то, что пишут.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау Лавров заявил, что организованная западными странами кампания о якобы готовящемся российском вторжении на Украину представляет собой информационный терроризм.