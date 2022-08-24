«Перекроем транзит»: энергетик о намерении Украины конфисковать газ России Энергетик Пикин: в случае конфискации российского газа Украиной транзит будет перекрыт

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

В случае принятия решения о конфискации транзитного российского газа Украина будет воровать его уже у Европы, а терпеть это или нет — выбор европейцев, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он подчеркнул, что в такой ситуации Россия не будет бездействовать: доступ к голубому топливу будет ограничен либо перекрыт полностью.

Будут воровать, значит, полностью перекроем транзит. Тогда у них не будет ни украинского транзита, ни «Северного потока», который на ладан дышит с одной турбиной. Шансы, что зимой турбина уйдет на очередную профилактику, очень небольшие. Мяч на стороне европейцев, пусть разбираются сами, — прокомментировал эксперт.

О том, что Украине следует конфисковать российский газ, проходящий транзитом через ее территорию по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, ранее заявил в соцсетях бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, Киев вправе самостоятельно продавать это топливо тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на приобретение оружия для украинской армии.

В связи с этим глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас высказался о том, что желание киевской власти конфисковывать российский транзитный газ делает Украину «преступным воровским государством». Он отметил, что Киев больше не является надежным транзитером, а с приходом зимы «газ будет просто украден».