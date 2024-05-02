«Перейдет в катастрофу»: странам Прибалтики озвучили последствия кризиса РАПИ: рост военных расходов не позволит Прибалтике справиться с кризисом

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Рост военных расходов и ухудшение отношений с Россией не дадут странам Прибалтики преодолеть экономический кризис, заявил изданию Baltnews президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич. По его словам, власти государств в этом регионе взяли на себя непосильную задачу.

Понимаете, какая штука: удвоение военных расходов россияне, китайцы, американцы пережить могут, а прибалты — нет. И рано или поздно этот кризис перейдет в катастрофу, — подчеркнул аналитик.

В частности, Межевич упомянул Литву, Латвию и Эстонию. Как считает эксперт, внутренние рынки этих стран не способны преодолеть сокращение социальных расходов и увеличение военных.

Ранее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что республика готова предоставить Украине средства противовоздушной обороны. По его словам, в 2024 году оборонные расходы страны приблизятся к показателю в 3% ВВП. При этом более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли обучение на территории Латвии в 2023 году, констатировал политик.

До этого депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков подчеркнул, что появление железного занавеса между Россией и странами Прибалтики становится реальностью. Уже сейчас сформированы препятствия для общения между населениями прибалтийских государств, России и Белоруссии, обратил внимание он.