СМИ узнали, к чему может привести перехват разговора военных ФРГ WSJ: утечка разговора военных может вызвать напряженность между ФРГ и НАТО

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Перехваченные переговоры высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus могут осложнить отношения Германии и НАТО, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Издание отметило, что из беседы следует присутствие военных из США, Великобритании и Франции, помогающих Украине обслуживать сложную западную технику. Однако эти страны всегда отрицали работу своих офицеров на украинской территории, подчеркнули журналисты.

Эксперты издания напомнили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывался против передачи крылатых ракет большой дальности Taurus Киеву. Он не раз объяснял, что для их использования на Украину придется отправить немецких специалистов. Аналитики отметили «ярость в Германии» по поводу обнародованного разговора высших офицеров и допустили, что случившееся сделало поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.

Минобороны Германии ранее подтвердило, что разговоры офицеров немецкой армии прослушивались. Их беседа была перехвачена в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии).

Депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер в связи с этим заявлял, что разговор военных был слит в медиапространство именно для того, чтобы сделать поставки Taurus Украине невозможными.

Разноплановая позиция представителей властей ФРГ по поводу аудиозаписи разговора немецких генералов о планах атаки на Крымский мост говорит о том, что в Германии отсутствует единая власть, указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова.