Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Пекине

В Пекине завершилась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Переговоры двух лидеров длились почти четыре часа. По итогам диалога был подписан пакет совместных документов, а лидеры приняли совместное заявление о международных отношениях, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на переговорах в Пекине обсуждалась тема взаимного открытия границ, однако, по его словам, подобные решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Это была очень тёплая, конструктивная, партнёрская и союзническая встреча, — оценил Песков прошедшие переговоры.

Он добавил, что акцент был сделан на двусторонних отношениях и торгово-экономическом сотрудничестве.

Путин впервые с начала пандемии коронавируса прибыл с визитом в Пекин 4 февраля. Он поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на открытие Олимпийских игр. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.

Председатель КНР заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.

По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление о международных отношениях. Согласно документу, РФ и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. В документе подчёркивается, что РФ и Китай серьёзно обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS. Москва и Пекин также призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе.