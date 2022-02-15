Переговоры Путина и Шольца завершились в Кремле

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Встреча длилась более трёх часов, сообщает РИА Новости. Это была первая личная беседа лидеров стран, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки.

После переговоров Путин и Шольц ответят на вопросы прессы.

В начале встречи российский лидер заявил, что рад познакомиться с новым канцлером ФРГ. По его словам, Германия является одним из главных партнёров России, а одним из приоритетных направлений взаимодействия является энергетика.

Шольц ответил, что рад встрече с Путиным. Он обратил внимание на актуальность переговоров, которые, по его словам, проходят в период сложной ситуации с безопасностью в Европе. Канцлер ФРГ также заявил о необходимости решения проблем в двусторонних отношениях РФ и Германии на основе диалога.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что переговоры президента Путина и Шольца ожидаются продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много. Он добавил, что в ходе встречи будут обсуждаться не только вопросы двусторонних отношений государств.