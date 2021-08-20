Переговоры Путина и Меркель завершились

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они продолжались почти три часа, сообщает РИА Новости.

Переговоры лидеров двух стран начались приблизительно в 14:00. Стороны обсудили отношения России и Германии, тему коронавирусной инфекции, а также ситуацию на юго-востоке Украины и минские договорённости.

Перед началом мероприятия Путин поприветствовал Меркель фразой Guten Tag и подарил ей букет цветов. Канцлер ответила ему по-русски «Добрый день!». В начале переговоров у политиков произошла курьёзная ситуация. Лидер Германии забыла отключить телефон, который позвонил прямо в начале встречи. Меркель достала его из кармана, выключила или перевела в беззвучный режим. Путин сделал вид, что не обратил внимание, и продолжил свою речь.

Немецкий политик последний раз приехала в Москву в роли канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, Меркель не собирается в них участвовать. Она занимала должность канцлера с 22 ноября 2005 года.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что главная цель прощального визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву — желание попрощаться после стольких лет конструктивной работы с президентом России.