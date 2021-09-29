Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств затронули темы Сирии, Ливии, Афганистана и Закавказья, а также обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает агентство Anadolu.
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Кроме того, Путин отметил работу Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. По его мнению, это сотрудничество является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение.
Эрдоган в ходе переговоров выразил мнение, что мир на Ближнем Востоке зависит от отношений Анкары и Москвы. Он считает, что укрепление взаимоотношений двух стран принесёт большую пользу.
Эта очная встреча двух лидеров стала первой за последние полтора года. Предыдущий раз Путин и Эрдоган виделись в марте 2020 года в Кремле, когда президент Турции также посетил Россию с рабочим визитом.