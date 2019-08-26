https://static.news.ru/photo/e9b9603e-c7ec-11e9-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоятся 27 августа текущего года, во время посещения политиками авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

В Жуковском будет день рабочего визита президента Эрдогана, президента Турции. Они в Жуковском вместе с Путиным посмотрят экспозицию форума (авиасалона МАКС-2019 — ред.), и, конечно же, проведут двусторонние переговоры, — рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, в этот же день Путин посетит церемонию закрытия WorldSkills в Казани, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что лётно-исследовательский институт имени Громова примет дополнительные меры безопасности в связи с проведением авиасалона МАКС-2019. Особое внимание, по словам источника, уделят скоплению птиц в районе аэродрома, так как в дни проведения выставки частота полётов возрастёт в десятки раз.