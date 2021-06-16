Переговоры Путина и Байдена завершились в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры, которые прошли на вилле La Grange в Женеве.
Российский лидер прибыл на переговоры около 14:00. У входа в виллу его встретил швейцарский лидер Ги Пармелин. Позже к ним присоединился глава Белого дома Джо Байден. Политики пожали друг другу руки, сфотографировались, а затем ушли на переговоры в узком составе.
Примечательно, что американский президент перед встречей не стал отвечать на вопрос журналистов об отношениях с Россией. Он лишь приветственно улыбнулся и оставил вопрос без внимания.
Позже, после перерыва переговоры продолжились в широком составе. С российской стороны в делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, начальник Генштаба Валерий Герасимов, помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Со стороны США присутствовали американский госсекретарь Энтони Блинкен, посол США в России Джон Салливан, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин.
После завершения переговоров не было предусмотрено подписание каких-либо документов.
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