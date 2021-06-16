Переговоры Путина и Байдена могут разрушить политическую карьеру лидера США

https://static.news.ru/photo/63ddea1e-ceb8-11eb-8db3-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Американскому президенту Джо Байдену следует быть предельно внимательным во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в публикации американского издания The Washington Post.

Журналист Ишаан Тхарур считает , что сам факт предстоящей встречи придают Путину престиж переговоров равных политиков. По его словам, многочисленные эксперты представляют российского лидера как уверенного политика, которому перед саммитом нечего терять или приобретать. В Кремле считают, что международный статус России зависит от способности надёжно сдерживать военную мощь США, а также быть готовым к экономическому, политическому и финансовому давлению в виде различных ограничений, уверены журналисты.

По их мнению, нынешняя администрация Белого дома хочет направить все силы на противостояние Китаю. Такая тактика может развязать руки Кремлю, уверены эксперты. По их мнению, это может стать роковой ошибкой нынешнего президента США

Когда Вашингтон сигнализирует, что ему нужна предсказуемость в отношениях с Россией, это искушает Путина показать, как легко он может лишить США этой предсказуемости, пока Белый дом не начнет выполнять условия Москвы, — говорится в сообщении.

Американские журналисты убеждены, что если Байден покажет Путину, что Вашингтону что-то нужно от России, тогда в Москве смогут манипулировать американской политикой, что положит конец карьере нынешнего главы Белого дома.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.