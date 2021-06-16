Переговоры Путина и Байдена могут разрушить политическую карьеру лидера США

Американскому президенту Джо Байдену следует быть предельно внимательным во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в публикации американского издания The Washington Post.
Журналист Ишаан Тхарур
По их мнению, нынешняя администрация Белого дома хочет направить все силы на противостояние Китаю. Такая тактика может развязать руки Кремлю, уверены эксперты. По их мнению, это может стать роковой ошибкой нынешнего президента США
Когда Вашингтон сигнализирует, что ему нужна предсказуемость в отношениях с Россией, это искушает Путина показать, как легко он может лишить США этой предсказуемости, пока Белый дом не начнет выполнять условия Москвы, — говорится в сообщении.
Американские журналисты убеждены, что если Байден покажет Путину, что Вашингтону что-то нужно от России, тогда в Москве смогут манипулировать американской политикой, что положит конец карьере нынешнего главы Белого дома.
Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.