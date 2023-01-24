Переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО сорвались Турция перенесла переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО на неопределенный срок

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по вопросу вступления в НАТО отложены на неопределенный срок, так потребовало руководство Анкары, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Встреча должна была пройти в Брюсселе в феврале.

По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок, — сказал собеседник агентства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Стокгольм и Хельсинки выполнили требования Турции для выступления в НАТО. Он отметил, что для приема Скандинавских стран Анкара должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары, однако пока что этого не произошло.

Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ключевые условия для их вступление в военно-политический блок — прекращение поддержки Рабочей Партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической, а также выдать активистов, считающимися турецкими властями причастными к терроризму. Руководство Турции многократно заявляло, что без выполнения этих условий разговоров о ратификации заявок на вступление в Альянс быть не может.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО омрачилось инцидентом напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также была сожжен манекен президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Позднее Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО, объяснив свой отказ связью таких акций протеста с поддержкой РПК.