Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик РИА Новости: Запад не дает гарантий выхода российской агропродукции на мировые рынки

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В переговорах по продлению зерновой сделки под эгидой ООН возникла тупиковая ситуация, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. По его словам, переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, однако будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки, не ясно до сих пор.

Предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты, — сказал собеседник агентства.

Ранее в российском МИД заявили, что Запад «хоронит» зерновую сделку, саботируя выполнение российской части «пакета» и создавая «откровенные препятствия» российскому сельхозэкспорту, несмотря на заверения в обратном. При этом зерно, которое предназначалось беднейшим государствам, перенаправляется в Европу. По мнению представителей МИД, американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент.