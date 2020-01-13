Переговоры глав МИДов и Минобороны РФ и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии, проходящие в Москве, окончились без подписания соглашения о перемирии. Об этом
Отмечается, что на встрече, которая длилась более шести часов, обсуждали возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Переговоры были инициированы после того, как 11 января президенты России и Турции призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и «немедленно сесть за стол переговоров».
Отмечается, что Саррадж и Хафтар поддержали идею перемирия, но пообещали отреагировать на любые нарушения договорённостей.
Ранее NEWS.ru писал, что Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе страны с 12 января.
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