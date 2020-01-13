https://static.news.ru/photo/41c413c6-3626-11ea-9e85-fa163e074e61_660.jpg Файез Саррадж Фото: Insidefoto, via imago-images.de/Global Look Press

Переговоры глав МИДов и Минобороны РФ и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии, проходящие в Москве, окончились без подписания соглашения о перемирии. Об этом сообщил РИА Новости советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.

Отмечается, что на встрече, которая длилась более шести часов, обсуждали возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

Переговоры были инициированы после того, как 11 января президенты России и Турции призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и «немедленно сесть за стол переговоров».

Отмечается, что Саррадж и Хафтар поддержали идею перемирия, но пообещали отреагировать на любые нарушения договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе страны с 12 января.