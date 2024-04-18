«Переговоры не увенчались успехом»: назван провал Шольца в Китае Tagesschau: переговоры Шольца по Украине в Китае обернулись провалом

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в Китае, обернулись провалом, сообщает портал Tagesschau. По словам корреспондента Йорга Эндрисса, немецкому канцлеру не удалось убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы. Она посвящена обсуждению ситуации на Украине.

Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особым успехом. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам, — говорится в публикации.

Эндрисс отметил, что Шольц также не смог повлиять на позицию Китая по ближневосточному конфликту. Пекин по-прежнему поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами. При этом Китай скорее находится на стороне Палестины.

В ходе переговоров канцлер призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу. По его словам, это совместное требование Китая и Германии. При этом сам Шольц считает, что прошедшие в КНР переговоры заложили «камень в основание фундамента».

Ранее политолог Александр Рар заявил, что на Западе намечается раскол из-за поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Китай. Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты не будут рады сближению Берлина и Пекина. Кроме того, это вряд ли поддержат Франция и Польша.