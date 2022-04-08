Минобороны РФ: в Мариуполе заблокировано много иностранных наёмников

В оккупированных частях Мариуполя заблокированы иностранные наёмники, сообщается в ходе вечернего брифинга 8 апреля. Результаты радиозахватов показывают, что переговоры ведутся на шести языках, не считая украинского и русского.

Радиопереговоры кроме украинского и русского, ведутся ещё на шести, в основном европейских иностранных языках, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны РФ, иностранные наёмники за деньги приехали в Мариуполь для «истребления славян», и в достижении своих целей они «используют мирное население города в качестве живого щита».

Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наёмники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан, — добавили в Министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим отказался выводить боевиков из Мариуполя, поэтому на данный момент продолжается операция по полному освобождению города от националистов, которая ведётся российскими вооружёнными силами совместно с группировками войск ДНР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобождён от неонацистов на 98%. По его словам, остались лишь отдельно укреплённые укрытия украинских военных, в числе которых завод «Азовсталь», который «националисты переоборудовали в настоящую крепость».