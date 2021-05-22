Переговоры Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины

Американский журнал The National Interest назвал пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике кошмаром для Украины.
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Украинские энергетики уже успели рассказать, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» будет стоить стране до шести миллиардов долларов в год в виде прямых и косвенных убытков.
Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о результатах переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Поднятые на встрече вопросы пошли на доклад к президентам стран, сообщила она.