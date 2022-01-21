Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве

В Женеве стартовали переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности. Ожидается, что встреча продлится два часа. Кадры с её начала были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Лавров и Блинкен обменялись рукопожатиями. Глава российского МИД отметил, что не ждёт прорывов от этой встречи. При этом он добавил, что Москва надеется на скорый ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Блинкен подчеркнул, что встреча с Лавровым идёт в русле усилий по деэскалации напряжённости вокруг Украины. По его словам, Вашингтон настроен мирным путём решать проблемы с Москвой, но не ждёт больших результатов от переговоров.

В ходе беседы стороны обсудят документы по гарантиям безопасности, кроме того, они попытаются определиться с возможными дальнейшими шагами по переговорам на данную тему.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать в различных сферах. По его словам, существует множество направлений для совместной работы двух стран.

В свою очередь, Лавров, говоря о возможности присоединения США к «нормандской четвёрке», отметил, что Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде. При этом он подчеркнул, что Москва не против подключения Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, если у этого будет положительная «добавочная стоимость».