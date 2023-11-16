Переговоры Китая и США: все как во времена СССР

Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press

Джо Байден, Си Цзиньпин

Изначально было очевидно, что и президент США, и глава Китая ставят перед собой сходную цель: произвести в результате переговоров выигрышное впечатление. Прежде всего на свою внутреннюю аудиторию. Более слабые позиции были у Джо Байдена, который обещал жестко поговорить со своим гостем. Но одновременно он отдавал себе отчет, что на фоне Дональда Трампа, однозначно объявившего КНР главным геополитическим противником Америки, он будет выглядеть бледно.

Никаких совместных заявлений

Еще накануне стало известно, что после личной встречи двух мировых лидеров не предполагается ни совместной пресс-конференции, ни тем более заранее заготовленных совместных заявлений. И единственный компромисс, который анонсировали накануне, сводился к решимости двух супердержав противостоять распространению нового опасного синтетического наркотика фентанила. Согласитесь, для переговоров такого масштаба это мелко.

Очевидно, что с одной стороны стола был китайский лидер, решивший все свои внутренние организационные проблемы, а с другой — фактически «хромая утка», в переизбрании которого не все уверены. Вероятно, председатель Си и не утруждал бы себя полетом в Сан-Франциско, если бы речь не шла о саммите АТЭС, важнейшего для Китая региона.

Как минимум в планы китайского начальника не входили намерения хоть как-то способствовать переизбранию Джо Байдена. Единственное, на чем мог бы настаивать председатель Си, это прекращение санкций и глобальный раздел зон интереса. Что он и подтвердил, заявив, что мир достаточно большой, чтобы в нем процветали и Китай, и Америка.

Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

После четырехчасовых «конструктивных переговоров» Байден не удержался и опять назвал Си «диктатором». Как говорится, это все, что надо знать об американской политике.

Китайские элиты все поняли

Нужно понимать, что в среде китайской элиты сохраняется раскол в отношении американского курса развития страны. Часть бизнес-элит проявляет беспокойство излишне резкими демаршами Пекина в отношении Соединенных Штатов. Мол, нельзя китайцам ради политических целей жертвовать деловыми отношениями с Америкой, играющей по-прежнему важнейшую роль в сфере внешней торговли КНР.

Поэтому у председателя Си была еще одна важнейшая цель: показать, что роман с Америкой закончен в силу объективных исторических причин. Что уступка американскому давлению, любая форма капитуляции перед США закроет Китаю путь к дальнейшему развитию, базой для которого является уже весь мир. Тот самый случай, когда овчинка выделки не стоит.

Видимо, по внутренним комментариям китайских экспертов вскоре станет ясно, насколько такой месседж лидера своим элитам оказался убедительным.

По советско-американским рецептам

Сам сценарий встречи двух лидеров до боли напоминал еще советско-американские саммиты. США играют темой прав человека, Китай выступает за взаимный отказ от попыток вмешательства во внутренние дела стран. В результате общих благих пожеланий стороны договариваются об установлении постоянных контактов в области обороны и вариантах экстренной связи ради предотвращения конфликтов. Да, в стиле эпохи прибавились общие договоренности о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден, Си Цзиньпин

Как говорится, обе стороны остались при своих. Своих взглядах и своих планах. Но разве что посмотрели друг другу в глаза, что тоже немаловажно.

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