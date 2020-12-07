Переговоры ЕС и Великобритании не устранили противоречий

https://static.news.ru/photo/ff4efe1c-38c6-11eb-90c9-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: European Union/XinHua/Global Lok Press

Великобритании и ЕС не удалось устранить ключевые разногласия в ходе переговоров о формате будущих отношений и свободной торговле. Стороны продолжат переговоры.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом по итогам телефонного разговора премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

Мы сошлись во мнении о том, что условия для подписания итогового соглашения не выполнены из-за сохраняющихся существенных разногласий по трём ключевым темам: обеспечение равных условий игры, правила рыболовства и урегулирование споров, — цитирует агентство документ.

В заявлении также говорится, что переговорщики Великобритании и ЕС в ближайшие дни подготовят предложения по устранению противоречий, которые стороны обсудят в Брюсселе «в ближайшие дни».

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.

В настоящее время Лондон и Брюссель пытаются заключить торговое соглашение, в котором будут прописаны условия взаимного экономического сосуществования. Если Париж наложит вето, то они не успеют его заключить к Новому году.

Как писал NEWS.ru, власти Бельгии могут воспользоваться бессрочным разрешением на вылов рыбы в британских водах, которое в 1666 году дал рыбакам из города Брюгге король Англии Карл II. Об этом на встрече представителей стран Евросоюза сообщил бельгийский посол в Германии Виллем ван де Вурде. Мероприятие было посвящено обсуждению вопроса доступа рыболовецких судов в территориальные воды Великобритании после завершения переходного периода, предусмотренного соглашением по Brexit. Дипломат пригрозил использовать закон трёхвековой давности, если стороны не придут к компромиссу.