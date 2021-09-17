«Перегнули палку»: Пушков назвал ошибку США, ведущую к закату империи

Англосаксонские страны в очередной раз перегнули палку, теперь в отношении Франции. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram. Он добавил, что французы в ярости, имея в виду, что новый военный альянс AUKUS, в котором участвуют США, Великобритания и Австралия, лишил Париж контракта на миллиарды долларов. Из-за этого Франция отозвала своих послов из Вашингтона и Канберры (столица Австралии).

Франция в ярости. До этого американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за «Северного потока — 2». У такого поведения США есть причины: в многомерном мире, где американская геополитическая империя сталкивается со всё новыми вызовами, в основном крупными и неприятными, Вашингтону всё сложнее принимать взвешенные решения, — констатировал Пушков.

Он подчеркнул, что американские власти всё чаще принимают однобокие решения, нацеленные на решение одной проблемы. В итоге, отвечая на один вызов, США создают для себя другой. По мнению сенатора, «это неизбежная черта империй в эпоху их заката».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что с отозванными из США и Австралии дипломатами будут обсуждать те заявления, которые были озвучены во время совместной пресс-конференции стран — участниц AUKUS накануне.