Перед смертью мэра Кривого Рога над его домом летали дроны

Накануне смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным 15 августа, над его домом заметили дроны. Как передаёт «Первый городской», об этом рассказал адвокат семьи потерпевших Дмитрий Манелюк.

Как стало известно ему от жены погибшего, в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры, а за последнюю неделю перед смертью Павлов очень боялся подходить к окнам дома.

Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, — сказал Манелюк.

Ранее на видео, зафиксировавшем последние минуты жизни политика, пользователи Сети нашли несоответствия. На кадрах видно, что на ногах градоначальника были надеты тапки. Мужчина ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Во второй части записи зафиксировано, как кошка, испугавшись громкого выстрела, убегает прочь. Однако пользователи Сети обратили внимание, что на опубликованных фотографиях после смерти на ногах у него тёмные высокие носки.