Перечислены вооружения, которые Украина потребовала у НАТО

На официальном сайте НАТО опубликован список затребованной Украиной военной техники и спецсредств. Всего документ состоит из четырёх страниц. В списке перечисляются средства разминирования, радиационной и химической разведки, внедорожники и медсредства. Также указан перечень спецтехники, включая десятки бульдозеров, экскаваторов, автокранов, грузовых автомобилей.

В запросе указаны средства для поиска взрывных устройств на разной глубине — в общей сложности более 260 единиц, средства персональной защиты, в том числе 70 тысяч костюмов химзащиты, — сообщается на сайте.

При этом Киев затребовал у Североатлантического альянса десятки тысяч единиц экипировки для пожарных, а также гидрокостюмы и водолазное снаряжение. В документе также указаны 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением для размещения 250-300 человек.

Ранее британский таблоид Mirror опубликовал материал, где указано точное время «наступления» российских войск на Украину. Британские журналисты, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что Россия начнёт «вторжение» 16 февраля в 3 часа ночи по местному времени. При этом, по информации издания, первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция.