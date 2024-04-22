В 2023 году мир потратил на оружие рекордную сумму SIPRI: мировые траты на оборону достигли исторического максимума

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Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодном отчете сообщил, что общемировые траты на оружие в 2023 году достигли $2334 млрд. Это наивысший показатель, зафиксированный в истории наблюдений. В топ-10 лидеров вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности. Государства отдают приоритет военной мощи, но они рискуют превратиться в спираль действия-противодействия в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и ситуации в сфере безопасности, — пояснил старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нань Тянь.

В документе сказано, что на долю США (916 миллиардов) и Китая (296 миллиардов) — приходится около половины всех мировых трат на оборону. Отмечается, что Россия заплатила за военные приготовления на 24% больше по сравнению с 2022 годом. Отчисления достигли $109 млрд. Украина, которая заняла восьмое место в списке, по объему военных трат в 2023 году с показателем $64,8 млрд. С 2014 года военные выплаты Киева выросли на 1270%.

Обозреватель испанского портала Rebelión Пабло Хофре Леаль заявлял, что Украина расплачивается за поставляемое Западом оружие кровавой бойней. Такой подход он назвал «кровавой стратегией» стран НАТО.