«Перебор»: Зеленский ответил на слова Путина «терпи, моя красавица»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина, который, говоря о Минских соглашениях, использовал поговорку «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». По мнению главы Украины, это «небольшой перебор».

Тут безусловно есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России, Украина действительно красавица. По поводу «моя», мне кажется это уже перебор. Небольшой, — сказал Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он подчеркнул, что переговоры с лидером Франции были содержательными и очень результативными. Зеленский признался, что ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах.

Президент Украины также рассказал, что Париж выделит €1,2 млрд макрофинансовой помощи Киеву, это поможет стабилизировать экономику.

Макрон по итогам переговоров с Зеленским заявил, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, Минские договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины. Франция ставит целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин, процитировав выражение «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица» по отношению к Киеву и Минским соглашениям, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Он добавил, что Путин не вкладывал в эту фразу сексуального подтекста.