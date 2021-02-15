Переболевшие в первую волну уязвимы перед новыми штаммами COVID-19

https://static.news.ru/photo/6f6557d8-6f67-11eb-af09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые штаммы коронавируса оказались менее чувствительны к антителам тех людей, которые переболели в так называемую первую волну, заявил NEWS.ru профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс. По его словам, это отчасти отражается и на процессе вакцинации.

В Британии продолжаются исследования, насколько различные версии COVID-19 влияют на процесс лечения. Первые характеристики уже есть.

Они (новые штаммы. — NEWS.ru), безусловно, несколько менее чувствительны к иммунному ответу на вирусы первой волны и поэтому менее чувствительны к самой вакцинации. Но это не означает, что вакцины не работают. Мы ожидаем от них защиты от тяжёлых форм заболевания и рассчитываем, что вакцины будут обновляться с новыми штаммами во многом таким же образом, как это происходит с вакцинами против гриппа, — заявил собеседник NEWS.ru.

В Лондоне есть довольно оптимистичные прогнозы по поводу ситуации вокруг распространения опасного заболевания. Внутренние правительственные отчёты говорят, что число пациентов с коронавирусом в больницах Соединённого Королевства в течение следующего месяца может снизиться более чем вдвое. По оценкам, представленным правительству научными консультантами, количество госпитализаций и летальных исходов, в свою очередь, обещает уменьшиться до показателей октября.