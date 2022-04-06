Пентагон заявил об отправке на Украину партии снарядов Switchblade

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отправили Украине первую партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade производства американской компании AeroVironment. Точные модификации дронов названы не были, но, возможно, Киеву предоставили варианты, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники, пишет ТАСС.

Мы уже направили 100 беспилотников Switchblade из наших запасов. Вскоре они будут на Украине, если ещё не были доставлены к этому моменту, — заявил Кирби в ходе брифинга.

Пресс-секретарь американского Минобороны добавил, что специалисты ведомства «в течение пары дней» провели подготовку к использованию дронов «небольшой группы украинских военных, которые находились в США еще с осени». Он добавил, что вскоре эти военные смогут, вернувшись домой, «обучить этому других украинских военных».

По словам Кирби, для освоения Switchblade обычно требуется пару дней.

Мне неизвестно ни о какой другой американской системе, которая планируется к передаче или уже передана и которая требовала бы дополнительной подготовки, — сказал официальный представитель Пентагона.

Он добавил, что указанная партия либо уже находится на Украине, либо направляется туда.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что дал обещание Киеву поставлять «по 10 противотанковых систем на каждый российский танк». Он отметил, что в прошлом месяце Вашингтон оказал военную помощь Украине в объёме $1,6 млрд, в общей же сложности за время пребывания президента США Джо Байдена в Белом доме Америка направила в виде вооружений $2,3 млрд Украине.