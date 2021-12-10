Пентагон заявил о сохранении военного присутствия РФ у границ с Украиной

Россия сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ с Украиной. Это происходит, несмотря на международные консультации, которые велись в последние дни и целью которых было снижение напряжённости в регионе. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Я бы сказал, что внушительное количество российских войск все ещё остается в западной части их страны вдоль границы с Украиной — с севера, востока и юга... Нет значительных изменений, о которых я мог бы сказать сегодня, — сказал Кирби.

По его словам, наращивание российских сил в регионе продолжалось «в последние дни и недели».

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что присутствие и передвижение российских войск у границы с Украиной является ответом на угрозу со стороны НАТО, Россия не собирается нападать на Украину.

Президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном нападении РФ на Украину. Он заверил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. При этом она вправе обеспечивать свою безопасность. Путин добавил, что для России является чувствительной тема расширения НАТО, в том числе и за счёт Украины, поскольку за этим может последовать размещение на её территории войск и баз угрожающего РФ оружия.