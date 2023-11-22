Пентагон заявил о планах обсудить создание новых коалиций для помощи Киеву Остин: контактная группа по Украине обсудит создание новых коалиций помощи

Фото: defense.gov

Владимир Зеленский, Ллойд Остин

Контактная группа по военному содействию Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС. Также будет обсуждаться деятельность коалиции по развитию Военно-воздушных сил Украины и прогресс в развитии новой коалиции по развитию наземных средств ПВО, инициаторами создания которой стали Германия и Франция.

Я с нетерпением жду новостей о работе наших нынешних коалиций, а также планов по созданию новых коалиций, у нас сегодня обширная повестка дня. <...> Сегодня мы также обсудим прогресс в развитии новой коалиции по развитию наземных средств ПВО, — сказал глава Пентагона.

Ранее Остин заявил, что оружия, которое станет для ВСУ «волшебной палочкой» в конфликте с Россией, не существует. Он подчеркнул, что Киев ждет изматывающая борьба, и вызвался показать приверженность Вашингтона поддержке Украины.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена желает продолжения контрнаступления ВСУ зимой. Кроме того, Остин и госсекретарь Энтони Блинкен направили прошение сенатскому комитету по ассигнованиям о выделении $106 млрд для финансирования планов по обеспечению безопасности границ Украины, Израиля и США.