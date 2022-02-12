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Пентагон заявил, что подлодка США не заходила в территориальные воды России

08:24, 13 февраля 2022
Пентагон заявил, что подлодка США не заходила в территориальные воды России Фото: Wikimedia
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В Пентагоне заявили, что американская подводная лодка типа Virginia, входящая в ВМС США, не появлялась в территориальных водах России. Таким образом, в США опровергли информацию о нарушении границ РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Индо-Тихоокеанского командования США Кайла Райнеса.

В ведомстве сказали, что субмарины США передвигаются только в международных водах. При этом стоит заметить, что до завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена Пентагон не раскрывал детали инцидента.

Американского военного атташе ранее вызывали в Минобороны РФ, когда стало известно, что атомная подлодка типа Virginia обнаружена в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды. Экипаж субмарины был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языке, однако проигнорировал требования со стороны России.

Тогда военным пришлось применить «специальные средства». После этого подлодка применила самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического оборудования и спешно покинула район учений.

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