Пентагон заявил, что подлодка США не заходила в территориальные воды России

В Пентагоне заявили, что американская подводная лодка типа Virginia, входящая в ВМС США, не появлялась в территориальных водах России. Таким образом, в США опровергли информацию о нарушении границ РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Индо-Тихоокеанского командования США Кайла Райнеса.

В ведомстве сказали , что субмарины США передвигаются только в международных водах. При этом стоит заметить, что до завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена Пентагон не раскрывал детали инцидента.

Американского военного атташе ранее вызывали в Минобороны РФ, когда стало известно, что атомная подлодка типа Virginia обнаружена в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды. Экипаж субмарины был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языке, однако проигнорировал требования со стороны России.

Тогда военным пришлось применить «специальные средства». После этого подлодка применила самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического оборудования и спешно покинула район учений.