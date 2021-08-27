Пентагон запретил европейским базам США приобретать энергоресурсы у РФ

Военное ведомство США запретило своим военным базам в Европе заключать контракты с Москвой на приобретение энергоресурсов. Соответствующее уведомление Пентагон опубликовал в сборнике официальных документов правительства США, так называемом Федеральном реестре.

Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе, — подчёркивается в уведомлении.

В Пентагоне уточнили, что запрет касается всех видов энергоресурсов. Он должен помочь укрепить энергетическую безопасность в Европе, но не распространяется на Азию. При этом в американском военном ведомстве отметили, что исключения из правила допускаются.

Ранее стало известно, что США и Япония подписали соглашение о продлении на год условий распределения расходов на содержание американских баз на островах. Об этом рассказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. С американской стороны соглашение подписал исполняющий обязанности посла США в Японии Джозеф Янг. Мотэги отметил, что власти двух стран продолжат тесное сотрудничество, которое укрепит японско-американский альянс.