https://static.news.ru/photo/a2e57464-1c37-11ea-a34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gregwest98/flickr.com

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия за последние полтора месяца расширила своё военное присутствие в Сирии. Однако Пентагон больше обеспокоен усилением влияния Кремля в других странах.

Я больше обеспокоен по поводу расширения [влияния] России в Египте, Саудовской Аравии и других местах. Ещё более серьёзный вопрос — это взаимосвязь России с Турцией, — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна может обратиться к России за альтернативой американским истребителям F-35, если получит отказ от США. Анкара уже имеет контракт с Москвой на поставки комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. О заключении договора стало известно в сентябре 2017 года.

Первые поставки систем начались 12 июля и обернулись конфликтом в отношениях Турции и США. Так, американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил о том, что Турция пересекла новую «красную линию», когда начала тестировать радары систем ПВО С-400, приобретённые у России, писал NEWS.ru.