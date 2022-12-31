Пентагон заключил контракт на поставку 127 истребителей F-35 Пентагон заключил контракт на закупку 127 самолетов F-35 на $7,8 млрд

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Министерство обороны США заключило контракт с крупным производителем Lockheed Martin на закупку 127 истребителей F-35. Сумма контракта состовляет более $7 млрд.

Компании Lockheed Martin присужден контракт с фиксированной ценой на сумму $7,482 млрд в дополнение к предыдущему контракту, — говорится в сообщении минобороны.

По данным минбороны, на эти средства приобретут 89 истребителей модификации А, 23 модификации В и 15 модицификации С.

Производственные работы F-35 будут проводиться в разных локациях, включая Италию, Великобританию и Японию. Предполагается, что полностью контракт будет выполнен в августе 2026 года.

Ранее сообщалось, что новейший американский истребитель F-35B разбился в США в ходе испытаний. Пилот успел катапультироваться.

Также стало известно, что истребитель F-35B подбил сам себя в ходе полета в районе полигона Юма (штат Аризона). Установленная на самолет пушка самопроизвольно выстрелила, ее снаряд попал в фюзеляж истребителя. Машина получила значительные повреждения, но пилот не пострадал. Ему удалось благополучно посадить истребитель.