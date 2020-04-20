Южному командованию вооружённых сил (ВС) США снова пришлось возвращаться к теме антинаркотической операции в Западном полушарии, начатой в этом месяце. В Пентагоне призывали не связывать кампанию по борьбе с поставками запрещённых веществ в Карибском бассейне с желанием реализовать силовой сценарий в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такой интерпретации американских действий придерживался МИД РФ.

Со своим объяснением целей масштабной операции по борьбе с наркотиками в Западном полушарии выступил глава Южного командования США, адмирал Крейг Фаллер. Военачальник заявил, что администрация президента Дональда Трампа не собирается использовать военную силу в Карибском бассейне для того, чтобы нанести удар по Мадуро. По его словам, предпочтительными инструментами Вашингтона в ситуации с Боливарианской Республикой остаются экономические и дипломатические санкции. Что же касается операции по борьбе с наркотрафиком, то Фаллер пояснил, что «это не сдвиг в американской политике», хотя, по его оценкам, она может блокировать финансовые потоки, которыми якобы пользуется Мадуро. Начало кампании в Карибском бассейне Фаллер связал с распространением коронавируса нового типа, которое оказало влияние на цепочки наркопоставок. Фактор неопределённости, по словам американского военачальника, даёт преимущество в борьбе с транзитом запрещённых веществ.

Об операции в Западном полушарии президент Дональд Трамп объявил 1 апреля. Решение, по его словам, было принято с целью помешать наркокартелям «использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев». Во взаимодействии с 22 странами Южное командование ВС США обозначило своими задачами «наблюдение, перехват и конфискацию поставок». Специально для этого в Карибский бассейн были направлены дополнительные эсминцы ВМС США, авиация, а также катера береговой охраны. В операции участвуют и силы специального назначения. В действительности это развёртывание является одной из крупнейших военных операций США в регионе после вторжения в Панаму в 1989 году с целью отстранить главнокомандующего Национальной гвардией Мануэля Норьегу от власти и доставить его в США, признают наблюдатели. Начало антинаркотической акции почти совпало с предъявлением Мадуро и его окружению заочных обвинений в причастности к наркотерроризму.

Накануне в своём специальном заявлении МИД РФ назвал американскую операцию попыткой установить блокаду вокруг Венесуэлы «под предлогом якобы пресечения наркопоставок из этой страны».

Полагаем, что не развёртывание эскадр и бряцанье оружием, а взаимопомощь и солидарность должны стать основой межгосударственного взаимодействия в нынешнее непростое для мирового сообщества время, — говорится в сообщении ведомства.

Критикуют на Смоленской площади и новый американской план по урегулированию в Боливарианской Республике, который предполагает создание переходного правительства из правящих социалистов и оппозиции в обмен на поэтапное снятие санкций.

Сейчас, когда по миру введён, по сути, мораторий на все значимые политические и общественные мероприятия, предлагается разработать и согласовать некий график национальных выборов в контексте Венесуэлы с особым упором на избрание президента в стране, — обращала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Впрочем, карта операции, обнародованная Южным командованием ВС США, мало что может рассказать о перспективах возможной милитаризации региона. Проблема, которая затрудняет потенциально возможную кампанию против правительства Мадуро, как ни странно, также заключается в коронавирусе. По признанию Фаллера, пандемия нарушила планы США по перегруппировке ВС в мире. В целях соблюдения карантина передвижение соединений в некоторых точках планеты было фактически приостановлено, хотя, как неоднократно давал понять глава оборонного ведомства Марк Эспер, у Вашингтона есть планы по корректировке концентрации войск.

Единственная военная проблема вокруг Венесуэлы, о которой сейчас говорят США, заключается в предполагаемом усилении пиратства. По версии Южного командования, злоумышленники активизировали свою деятельность в Карибском бассейне в связи с обострением политической обстановки в Венесуэле. Правда, никаких доказательств в Пентагоне на этот счёт не приводят. Вероятно, если в ближайшее время по соседству с Венесуэлой и раздадутся выстрелы, то точно не в сторону ВС республики.