Пентагон: Украине нужна артиллерия, ПВО и ракетные системы

Фото: lockheedmartin.com

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине требуются дополнительные поставки военной помощи. Глава Пентагона уточнил, что речь идет о средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии. Остин выразил свою благодарность союзникам, которые предоставляют Киеву вооружение, пишет URA.RU.

Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии наряду с другими возможностями, — сказал Остин.

Объем военной помощи, которую США оказали Украине с начала спецоперации составил $16,8 млрд.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что Вашингтон в ближайшие недели предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что союзники США также активизируют оказание экономической помощи Киеву. Она добавила, что суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит 13 миллиардов долларов.

Она также объявила о намерении «лучше разобраться в перспективах украинской экономики» и «финансовых потребностях Киева на следующий год». Йеллен также подтвердила приверженность США к введению дополнительных санкций против России и потолка цен на российскую нефть.