Пентагон: США не планируют эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя

У США нет планов участвовать в возможной эвакуации гражданского населения из Мариуполя, заявил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США, передаёт РИА Новости. Зaмгоссекретаря США Виктория Нулaнд 20 апреля сообщила, что страны НАТО могут быть задeйствованы в эвaкуации людей из Мариуполя. Она не уточнила, готовы ли Соединённые Штаты участвовать в подобной операции.

США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать, — сказал представитель Пентагона.

Накануне в Мариуполе более 120 мирных жителей вышли из домов, находящихся рядом с «Азовсталью», по гуманитарным коридорам, воспользовавшись режимом тишины. Дома находятся рядом с главным КПП завода.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил, что Мариуполь можно разблокировать военным путём, передаёт «5 канал». Он подчеркнул, что Киев готовится к такой возможности, но для этого ему потребуется помощь союзников. Альтернативой, по его мнению, могут стать дипломатический и гуманитарный пути.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что Мариуполь сейчас находится полностью под контролем Вооружённых сил России, а также ЛНР и ДНР, а иностранные боевики надёжно заблокированы на «Азовстали».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» потребуется три-четыре дня. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, «планировал» довести операцию до конца в более сжатые сроки — до или после обеда 21 апреля.