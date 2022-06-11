Пентагон: США не хотят новой холодной войны и азиатского НАТО Глава Пентагона заявил о недопустимости конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: Chris Kleponis - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не хочет конфронтации и холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также создания азиатского аналога НАТО. Он при этом указал на то, что Соединённые Штаты будут отстаивать собственные интересы, а также работать над реализацией нашего видения этого региона. Глава Пентагона подчеркнул, что подход США сводится к укреплению безопасности и расширению сотрудничества, пишет ТАСС.

Я бы хотел чётко дать понять, что мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы также не хотим новой холодной войны, азиатского НАТО или дробления региона на враждующие блоки, — рассказал Остин.

Он также отметил, что регион является приоритетным для администрации Байдена.

Отказ ряда стран в мире от изоляции России из-за действий на Украине является результатом «провала» и «серьёзной ошибки» США и их союзников, написало ранее в своей редакционной статье агентство Bloomberg. Авторы материала назвали «обескураживающей» терпимость, которую готовы проявить страны Африки, Латинской Америки и Азии к решениям Москвы. Отмечается, что подобная практика становится общемировой тенденцией. В статье также раскритиковали Саммит Америк, который показал, что страны двух континентов не готовы подчиняться правилам Вашингтона.