Глава Пентагона назвал условие применения ядерного оружия Глава Пентагона Остин допустил применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

США могут применить ядерное оружие, если это понадобится для защиты Южной Кореи, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В ходе пресс-конференции южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом он сказал, что в КНДР уже допустили беспрецедентное количество провокаций. Глава Пентагона подчеркнул, что США и Южная Корея осуждают эти опасные действия. По его словам, Пхеньян занимается дестабилизацией ситуации в регионе, передает ТАСС.

Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны, — сообщил Остин.

Он добавил, что в Южной Корее базируется один из самых крупных военных контингентов США за границей. В стране служат 28,5 тысячи американцев.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что политика Вашингтона в отношении России довела мир до такой ситуации, когда до ядерного конфликта осталась одна наносекунда. В статье на своем сайте он написал, что сейчас наступило время, когда единственное, что требуется для ее начала, — ложная тревога о приближающихся ракетах.

Он указал на то, что США более 20 лет увеличивают вероятность ядерной войны с Россией. Робертс полагает, что это началось, когда экс-президент Билл Клинтон нарушил обещание правительства не приближать НАТО к границе с РФ.