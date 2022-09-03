Пентагон создал спецгруппу для ускорения поставок вооружений союзникам WSJ: в Пентагоне создали рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам США

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны США создало рабочую группу, целью которой является ускорение поставок вооружений союзникам Вашингтона. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, группа была сформирована в августе.

В состав группы вошли высокопоставленные официальные лица. Они призваны изучить давнюю проблемы неэффективности в поставках оружия из США на миллиарды долларов за границу.

По словам источников, в результате группа должна добиться, чтобы поставки оружия доходили до союзников Штатов быстрее, чем это происходило ранее.

Собеседники издания пояснили, что поиск затруднений с поставками стал более актуальным в связи с напряженностью в отношениях между США и другими странами, а также в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможную сделку с Тайванем по продаже вооружений на сумму около $1,1 млрд. Об этом заявили в американском агентстве по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Пентагона. Речь идет о продаже 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder. Также Госдеп одобрил возможную сделку по продлению контракта по радиолокационным станциям на сумму $665,4 млн.