Пентагон сообщил об анализе ситуации после сообщений о пусках КНДР

Пентагон в координации с союзниками анализирует ситуацию в связи с сообщениями о пуске двух снарядов КНДР. Об этом ТАСС сообщил представитель американского военного ведомства в ответ на просьбу прокомментировать информацию.

Мы осведомлены о заявлении Северной Кореи о том, что она провела испытания артиллерийской системы большой дальности. Мы анализируем все происходящее в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что США остаются привержены обороне Республики Корея, Японии и территории США, «а также поддержанию мира и стабильности в регионе».

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. По данным агентства, снаряды пролетели 110 километров. Максимальная высота полёта составила 25 километров, скорость 4 маха (около 4795 километров в час).

Некоторое время назад власти КНДР подтвердили, что 24 марта провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Новая ракета провела в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 110 км. Максимальная высота её полёта составила более 6000 км. По информации агентства, приказ о запуске отдал лидер КНДР Ким Чен Ын.