Пентагон сообщил о взаимодействии самолётов США и РФ над Средиземным морем

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не только не идёт на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредотачивать войска на границе. Он также выразил надежду, что ответ Кремля на предложения США по гарантиям безопасности в Европе может заложить основу для решения данной проблемы в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы не заметили деэскалацию. На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше, — рассказал Прайс. Накануне...