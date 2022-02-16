Пентагон сообщил о взаимодействии самолётов США и РФ над Средиземным морем
США сообщили России о взаимодействии самолётов двух стран над Средиземным морем
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:57, 16 февраля 2022
Фото: Twitter
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США передали России информацию в связи с недавним «взаимодействием» военных самолётов двух стран над Средиземным морем. Об этом представители пресс-службы Пентагона сообщили РИА Новости.
Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчётам и ошибкам с опасными последствиями, — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что за минувшие выходные «перехватам» со стороны российских самолётов подверглись три патрульных самолёта P-8А.
В российском военном ведомстве неоднократно отмечали, что полёты самолётов ВСК России проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два противолодочных самолёта Ту-142. Отмечается, что самолёты ВКС РФ приблизились к границам зоны интересов Великобритании.