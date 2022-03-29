Пентагон сообщил о перегруппировке российских сил под Киевом

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что российские военные под Киевом начали перегруппировку сил. При этом он подчеркнул, что подобное не означает, что украинской столице больше ничего не угрожает.

Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод, — сказал Кирби.

Он добавил, что происходящее далеко не означает, что угроза Киеву миновала.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров негативно отреагировал на мирные инициативы участников переговоров. Он заявил о необходимости продолжения спецоперации. Политик считает, что мирная жизнь на Украине невозможна до полного уничтожения «бандеровцев».