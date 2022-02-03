Пентагон сообщил о гибели трёх гражданских при ликвидации главаря ИГ

В ходе операции американских военных против главаря организации ИГ (организация признана в России террористической, её деятельность запрещена) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере три гражданских лица. Это были члены его семьи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, военные сообщили, что Аль-Курейши погиб в результате взрыва, который устроил он сам. С ним погибли его жена и двое детей.

Мы знаем, что на третьем этаже вместе с ним были три человека, которые также были убиты. Это его жена и двое детей, — сказал официальный представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что военные старались избежать жертв среди мирного населения. Они эвакуировали из дома 10 человек. При этом на втором этаже дома им пришлось вступить в перестрелку с заместителем аль-Курейши. Возможно, вместе с боевиком погибла его супруга.

Ответственность за гибель мирных жителей в ходе спецоперации лежит на террористах, а не на американских военных, подчеркнул Кирби.

У нас есть очень, очень серьёзные основания считать, что гибель мирных граждан произошла по вине ИГ, а не американских военных, — заявил он.

Ранее агентство Associated Press сообщило о гибели по меньшей мере шести гражданских лиц в ходе операции по ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в сирийском Идлибе. Общее число жертв операции, по данным агентства, составляет 13 человек.

Миссия была завершена в четверг утром, её результаты подтвердил президент США Джо Байден. Глава Белого дома поблагодарил американских военных за ликвидацию террориста.