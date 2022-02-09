Пентагон: РФ не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины. Так считают в США, поэтому намерены действовать в данном направлении очень осторожно, отметил он на брифинге, сообщает ТАСС.

Кирби пояснил , что в Вашингтоне исходят из того, что окончательное решение остаётся за президентом РФ Владимиром Путиным.

Никто, за возможным исключением г-на Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно, — подчеркнул представитель военного ведомства США.

Он добавил, что в проблеме вокруг Украины «всё ещё есть время и пространство для дипломатии», а усилия американская сторона направляет на деэскалацию напряжённости. При этом группировка российских войск у границ Украины увеличивается, уточнил Кирби.

Как и ранее, мы продолжаем наблюдать стягивание дополнительных сил из других мест в России к границе Украины и в Белоруссию, даже в течение последних 24 часов. Мы не будем приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться, — рассказал он.

Ранее стало известно, что разговоры о планах эскалации конфликта вокруг Украины являются «инсинуацией и лживыми новостями», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, во время общения с американскими властями он каждый раз опровергает подобные обвинения в адрес российской стороны. Антонов добавил, что разговоры о «вторжении» России на территорию Украины — информационная война, которую пытается навязать Запад.