Пентагон: ревизия дислокации войск США поможет сдерживанию «агрессии РФ»

Исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что США собираются усилить военное сдерживание России в Европе. По её словам, сделано это будет по результатам ревизии глобальной дислокации американских войск, сообщает РИА Новости.

Основные итоги ревизии она назвала на брифинге в Пентагоне.

В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии... и позволяет силам НАТО действовать более эффективно, — подчеркнула Карлин.

Западные политики, особенно из стран Прибалтики и Польши, часто в последнее время говорят о «российской угрозе». Такие заявления в Москве называют предлогом для размещения вблизи границ РФ военной техники НАТО.

Ранее стало известно, что экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскрыл стратегию сдерживания России. По его словам, НАТО и союзникам следует активнее действовать в отношении Москвы, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые являются потенциальными кандидатами для членства в Альянсе. Он подчеркнул, что Москва стремится распространить своё влияние на Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье.