Пентагон распорядился вывезти 150 военных инструкторов с Украины

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин отдал приказ начать эвакуацию американских военных инструкторов с территории Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные лица, знакомые с вопросом. На данный момент их число составляет около 150 человек. Приказ Остина был отдан вскоре после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу и на фоне массового отъезда работников консульств из Киева, в том числе и американских.

Решение было принято исходя из множества опасений, — передаёт слова собеседников агентство.

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, добавляют, что весь отзываемый персонал входит в крыло Национальной безопасности Флориды и находился на территории Украины для обучения украинских военных.

Пока не раскрывается, куда американский военный контингент отправят после вылета.

Также под вопросом остаётся судьба американских сил специального назначения, отправленных на Украину.

Сегодня днём Госдепартамент приказал части дипломатов в Киеве, занимающих не критические должности, покинуть Украину в связи с вероятностью начала боевых действий.

11 и 12 февраля около 20 стран по всему миру распорядились или посоветовали гражданам и работникам дипломатической службы не посещать или без замедления покинуть Украину ввиду угрозы якобы готовящегося российского вторжения. В список стран, эвакуирующих своих подданных, входят Япония, Южная Корея, Австралия, Германия, Великобритания, США и другие.