Пентагон раскрыл дату освобождения ЛНР от ВСУ WP: представитель Пентагона назвал дату освобождения ЛНР от ВСУ

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Российские войска возьмут под полный контроль территорию Луганской Народной Республики в течении нескольких недель, пишет Washington Post со ссылкой на представителя Министерства обороны США. Отмечается, что ВС РФ могут занять Северодонецк и Лисичанск в ЛНР в течение недели. Автор материала поясняет, что этот шаг будет означать победу России и создание новой линии фронта.

Украинские города Северодонецк и Лисичанск подвергаются всё большему давлению и могут быть заняты российскими войсками в течение недели, — сказано в публикации.

В издании добавили, что, согласно данным британской разведки, российская армия превосходит ВСУ по огневой мощи артиллерии.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что бойцы территориальной обороны Украины не имеют должной подготовки. Он добавил, что в зоне боевых действий они будут представлять собой пушечное мясо. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Зеленский. По мнению эксперта, у Киева заканчивается боеспособный резерв. Он пояснил, что без соответствующих тренировок в нынешних условиях бойцам придётся крайне тяжело.